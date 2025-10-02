Футбол
Сегодня, 08:30

Мажич объяснил, почему Шафеев продолжает работать, несмотря на скандал с «Чайкой»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич в интервью «СЭ» рассказал, как арбитр Рафаэль Шафеев, фигурировавший в скандале с договорными матчами ФК «Чайка», смог дойти до уровня РПЛ.

— Моя позиция очень проста: когда я приехал в Россию, то начал работу с тем списком арбитров, который мне предоставили. Если кто-то был замешан в подобных вещах, как он мог оставаться в списках? И теперь спустя пять лет мне начинают задавать вопросы. А почему вы не задавали их раньше тем, кто вносил арбитров в списки? Для меня имидж судейства, имидж РФС — это все! И с момента нашего прихода в РФС арбитры будут наказываться за нарушения, а я буду нести за них ответственность, — сказал Мажич «СЭ».

Серб также рассказал, что работал с Шафеевым по программе УЕФА, а потому отлично знает его профессиональные качества.

— РФС включил Шафеева, а также ассистентов Рустама Мухтарова и Варанцо Петросяна в список судей по программе подготовки молодых талантов УЕФА. Я был наставником Рафаэля в этой программе и знаю его качества, навыки. Но когда меня спрашивают о том, что случилось пять лет назад... Не могу обсуждать старые истории, простите. Рафаэль в прошлом сезоне долго не получал назначений, но работал и прогрессировал. Если бы тогда судьи были наказаны максимально строго, это послужило бы предупреждением всем остальным на будущее, — добавил Мажич.

10 апреля 2024 года бывший директор «Чайки» Олег Баян назвал имена трех арбитров, фигурирующих в уголовном деле и получавших от него деньги за «хорошее» судейство. В частности, речь шла о судьях РПЛ — Рафаэле Шефееве, Романе Сафьяне и Антоне Фролове. Сам Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года предлагал судьям суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за то, чтобы они отступили от объективного судейства и создали условия для выигрыша «Чайки».

Милорад Мажич.«Могу сказать одно: вы — сила! Россия — это сила, империя!» Откровенный разговор с Мажичем
