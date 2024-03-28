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Сегодня, 14:22

Дьяков заявил, что «Спартак» и «Локомотив» будут вести борьбу за третье место РПЛ

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Спартак» и «Локомотив» не смогут навязать борьбу за чемпионство в РПЛ.

«А кто еще может быть претендентом в борьбе за золото? Не «Локомотив» же или «Спартак». Это очевидно, они будут вести борьбу, может быть, за третье место, на более высокие места они не претендуют. Возможно, переключатся на Кубок и будут ставить на победу в этом турнире», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит», набрав 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая на одно очко, «Динамо» (38) — третий.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11629088-dyakov-spartak-i-lokomotiv-budut-vesti-borbu-za-trete-mesto-rpl-na-bolshee-oni-ne-pretenduyut.html
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Балахнин назвал «Динамо» фаворитом в матче с «Ростовом»

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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Спартак

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Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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