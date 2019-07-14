Матвеев отметил, что "Краснодару" было неприятно проиграть в первом же матче РПЛ

Сергей Матвеев, который формально является главным тренером "Краснодара", после поражения в матче 1-го тура РПЛ с "Ахмата" (0:1) отметил, что проигрывать первую игру в чемпионате всегда неприятно.

– "Ахмат" забил первым, и в принципе играл в ту игру, которую мы предполагали, – сказал Матвеев в эфире канала "Матч Премьер". – Всегда неприятно проигрывать первую игру, но будем пытаться все исправить.

– Как оцените действия новичков?

– Неплохо. Сложно сказать, что они могли сделать в первом матче. Мы считаем, что неплохо.

– В конце у "Краснодара" стало много нападающих.

– Когда команда проигрывает – нужно что-то делать. Поэтому два нападающих, пытались сравнять счет.

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