Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью «Известиям» признался, что считает одноклубника Эльдора Шомуродова лучшим форвардом чемпионата России . В 12 турах он забил 10 голов.

— Ваш одноклубник Эльдор Шомуродов выдает невероятную результативность. Он забил уже десять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Что можете сказать о его показателях?

— Считаю, что Шомуродов — лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист.

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