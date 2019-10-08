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Матиас Норманн: «Шомуродов — лучший форвард чемпионата России»

05:42
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн в интервью «Известиям» признался, что считает одноклубника Эльдора Шомуродова лучшим форвардом чемпионата России. В 12 турах он забил 10 голов.

— Ваш одноклубник Эльдор Шомуродов выдает невероятную результативность. Он забил уже десять голов и лидирует в гонке бомбардиров. Что можете сказать о его показателях?

— Считаю, что Шомуродов — лучший форвард чемпионата России. Он забивает голы практически в каждом туре этого сезона, у него отличная результативность, и Эльдар очень полезен команде. Это замечательный футболист.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://iz.ru/929503/sevastian-terletckii/ochen-zhdu-kogda-mamaev-prisoedinitsia-k-nam-na-pole

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