Матиас Норманн: "Еще во время матча с "Краснодаром" понял, что в чемпионате России очень высокий уровень игры"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн - о матче с "Енисеем" (1:1) в 18-м туре чемпионата России. Также он высоко оценил уровень игры в премьер-лиге.

- В матче с "Енисеем" мы рассчитывали на победу. Несмотря на результат, это был первый за долгое время матч, которым я наслаждался. Немного нервничал, но был очень настроен на игру. Рад, что сумел сделать голевую передачу на Бьорна. Конечно, счастлив, что дебютировал за "Ростов", - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Уровень чемпионата России? Еще во время матча против "Краснодара" я понял, что уровень игры очень высокий.

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