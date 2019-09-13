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Матиас Норманн: «Думаю, ничего плохого в матче с «Ахматом» произойти не должно»

03:00
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн перед матчем 9-го тура чемпионата России с «Ахматом» отметил, что команда сфокусирована только на себе. По его мнению, ничего плохого в игре произойти не должно.

— Мы сфокусированы только на себе, — цитируют «Известия» Норманна. — Будем усердно тренироваться и посмотрим, что у нас получится в итоге. Сложно сказать, как пауза может сказаться на нашем коллективе. Думаю, ничего плохого произойти не должно.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/920765/sevastian-terletckii/zenitovskii-kompleks-piterskii-klub-primet-trudnogo-sopernika-iz-tuly

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