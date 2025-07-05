Экс-защитник «Химок» Ориньо рассказал, когда в клубе начались проблемы с выплатами

Бывший защитник «Химок» Ориньо в интервью «СЭ» рассказал, когда в подмосковном клубе начались проблемы с выплатами зарплат.

— Когда у клуба начались проблемы с выплатой зарплаты?

— Последние деньги мы получили за декабрь. Полгода не получали ни зарплату, ни бонусы, которые нам обещал Туфан Садыгов.

— Как происходило общение с руководством клуба по поводу задержек?

— Садыгов все время нас успокаивал и говорил, что обязательно все будет выплачено, никаких проблем не возникнет. Но дело в том, что Туфан официально не является работником «Химок», он инвестор. Поэтому все вопросы мы адресовали генеральному директору Брехову.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в чемпионате России, однако не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. РФС принял решение, что подмосковную команду в турнире заменит «Пари НН».

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.