По данным «СЭ», главным арбитром матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Он москвич, но для него, как для арбитра ФИФА, сделали исключение.

В качестве кандидатов на судейство игры года также называли Павла Кукуяна, который в начале октября обслуживал встречу «Спартак» — «Зенит» (1:1), и Виталия Мешкова.

(Александр Бобров)