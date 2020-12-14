Матч «Зенит» — «Спартак» доверили Карасеву
19:50
По данным «СЭ», главным арбитром матча 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» назначен Сергей Карасев. Он москвич, но для него, как для арбитра ФИФА, сделали исключение.
В качестве кандидатов на судейство игры года также называли Павла Кукуяна, который в начале октября обслуживал встречу «Спартак» — «Зенит» (1:1), и Виталия Мешкова.
(Александр Бобров)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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