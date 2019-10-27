Трансляция матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» на канале «Матч ТВ» начнется с задержкой. Телеканал должен быть начать ее в 16.25 — за 5 минут до начала встречи в Черкизове.

До футбольного матча федеральный телеканал в прямом эфире показывал баскетбольную игру Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив».

Канал начал трансляцию только в 16.43 — после нескольких рекламных блоков — с 12-й минуты футбольного матча.

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