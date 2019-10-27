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«Матч ТВ» задержал трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак» из-за баскетбола

16:31
Реклама на канале «Матч ТВ».
Реклама на канале «Матч ТВ».
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Трансляция матча 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак» на канале «Матч ТВ» начнется с задержкой. Телеканал должен быть начать ее в 16.25 — за 5 минут до начала встречи в Черкизове.

До футбольного матча федеральный телеканал в прямом эфире показывал баскетбольную игру Единой лиги ВТБ «Зенит» — «Локомотив».

Канал начал трансляцию только в 16.43 — после нескольких рекламных блоков — с 12-й минуты футбольного матча.

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Локомотив — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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