«Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны». Евсеев рассказал о подготовке к игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» после поражения в 1-м туре от «Краснодара» (0:3).

— Готовимся к матчу в Туле. Играли с «Арсеналом» в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем, как соперник будет строить игру, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны. Главное — не повторять тех ошибок, нетипичных для нас. Игра с «Арсеналом» будет тяжелой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, все получится.

Матч «Арсенал» — «Уфа» состоится в пятницу, 14 августа, начало — в 18.00 по московскому времени.