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«Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны». Евсеев рассказал о подготовке к игре с «Арсеналом»

09:46
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке к матчу 2-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» после поражения в 1-м туре от «Краснодара» (0:3).

— Готовимся к матчу в Туле. Играли с «Арсеналом» в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем, как соперник будет строить игру, — написал у себя в Instagram Евсеев. — Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны. Главное — не повторять тех ошибок, нетипичных для нас. Игра с «Арсеналом» будет тяжелой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, все получится.

Матч «Арсенал» — «Уфа» состоится в пятницу, 14 августа, начало — в 18.00 по московскому времени.

Готовимся к матчу в Туле. Играли с «Арсеналом» в последнем туре прошлого сезона, поэтому понимаем как соперник будет строить игру. Матч с «Краснодаром» уже в прошлом. Выводы сделаны. Главное не повторять тех ошибок, нетипичных для нас. Игра с «Арсеналом» будет тяжелой, как и все следующие. Хотим показать качественный футбол. Надеюсь, все получится. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Следующий матч

Место: 9 | Очки: 1
Арсенал Т
Н Н В В П
18:00 14/08/2020
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+7 =3 -4 (17 - 14)
Место: 16 | Очки: 0
Уфа
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