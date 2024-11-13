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Матч легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Черенкова: время начала и где смотреть онлайн

Легенды «Спартака» и «Динамо» сыграют в матче памяти Черенкова 13 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Звезды прошлых лет «Спартака» и «Динамо» проведут матч ветеранов в среду, 13 ноября. Игра посвящена памяти Федора Черенкова, который практически всю карьеру выступал за красно-белых, затем стал тренером этой команды и пользовался уважением болельщиков всех клубов страны.

Встреча пройдет на «Лукойл-Арене» в Москве, начнется в 20.00 по московскому времени.

В составе «Спартака» в матче примут участие Валерий Шмаров, Александр Мостовой, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Сергей Юран, Виктор Онопко и другие легенды красно-белых.

В составе «Динамо» — ндрей Сметанин, Ролан Гусев, Андрей Кобелев, Евгений и Алексей Смертины, Игорь Колыванов и другние экс-футболисты бело-голубых.

Тренерами спартаковцев выступят Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов, Александр Мирзоян. Динамовцев — Валерий Газзаев, Юрий Семин, Александр Бородюк, Виктор Лосев и Михаил Гершкович.

Матч памяти Черенкова в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 19.30 мск.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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