Матч «Краснодар» — «Сочи» смогут посетить 30 процентов зрителей
Матч 9-го тура «Краснодар» — «Сочи» смогут посетить 30 процентов зрителей от общей вместительности стадиона, информирует сайт «быков».
Попасть на стадион смогут только болельщики, подтвердившие факт вакцинации или перенесенной болезни COVID-19 и получившие соответствующий QR-код на портале «Госуслуги».
Матч «Краснодар» — «Сочи» состоится в воскресенье, начало — в 19.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=140306
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю