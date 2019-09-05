Мать Кокорина опубликовала позитивное видео накануне заседания по УДО. «Время лечит?»

Светлана Кокорина, мать нападающего Александра Кокорина, опубликовала позитивное видео с играющими собаками в Instagram. Завтра, 6 сентября, состоится заседание суда по поводу условно-досрочного освобождения Кокорина и Павла Мамаева.

«Снова осень... Новые мечты, новые надежды, новое восприятие мира... Уже никогда не будет хорошо, как раньше. Говорят, время лечит. Не знаю... Соглашусь пока только с тем, что оно быстротечно», — написала Светлана Кокорина.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.