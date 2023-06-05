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Маслов заявил, что третье место в РПЛ тяжело назвать хорошим результатом для «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов подвел итоги выступления команды в сезоне-2022/23 РПЛ.

«Думаю, тяжело назвать третье место в РПЛ хорошим результатом для «Спартака». Скорее, удовлетворительный результат, потому что до последнего претендовали на второе место. Наше желание — побеждать», — приводит слова Маслова «Чемпионат».

«Спартак» финишировал на третьем месте в таблице чемпионата России, набрав 54 очка в 30 матчах. Отставание от ЦСКА, который занял второе место, составило четыре очка, от «Зенита», завоевавшего чемпионский титул, — 16 очков.

23-летний Павел Маслов провел 19 матчей в чемпионате, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127009-pavel-maslov-tyazhelo-nazvat-trete-mesto-v-rpl-horoshim-rezultatom-dlya-spartaka.html
Павел Маслов
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ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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 1 : 0
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Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
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3.06 17:00
Оренбург – Динамо
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Пари НН – Химки
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П
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