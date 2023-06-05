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Полузащитник «Балтики» Дудиев рассказал о совместной работе с Игнашевичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Балтики» Аслан Дудиев рассказал о совместной работе с главным тренером Сергеем Игнашевичем.

«Понятно, что Сергей Николаевич молодой тренер, но со своим видением. Он постоянно хочет развиваться, у него много идей, смотрит много футбола. А еще Игнашевич — максималист. У него хороший контакт с футболистами. Он готов объяснять все нюансы. Большой фанат футбола, думает над каждой тренировкой. Принципиальность? Вообще это свойство всех тренеров. К сожалению, слишком поздно это понял. Иначе, может, поменял бы поменьше команд. Думаю, работает простой принцип — тренер всегда хороший для тех, кто играет в стартовом составе. А у тех, кто сидит постоянно в запасе, могут быть вопросы. Но вообще, тренер это не товарищ, не друг — главное, чтобы команда решила задачу. Вот я редко выхожу в основе, но часто на замену. При этом у меня язык не повернётся сказать что-то плохое про Игнашевича. Еще отдельно бы отметил атмосферу — то, что я вижу, довольно редкое явление для Первой лиги. Игроки приезжают позаниматься до тренировки, остаются после. Я много где поиграл и подобного не видел. Это дорогого стоит», — приводит слова Дудиева «Чемпионат».

В октябре 2021 года Игнашевич подписал с «Балтикой» контракт до конца сезона-2022/23. Под руководством экс-защитника ЦСКА и сборной России «Балтика» досрочно вышла в РПЛ и сыграет в высшем дивизионе чемпионата России впервые за 25 лет.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5127543-yazyk-ne-povernyotsya-skazat-plohoe-dudiev-o-rabote-s-ignashevichem.html
Аслан Дудиев
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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