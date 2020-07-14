Маслов рассказал об автоголе в матче против «Сочи»

Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как он забил в свои ворота в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

«Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». — Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно — срезал в свои ворота. Несчастный случай?

Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю. Отец просто сказал, что такие эпизоды случались со многими, и посоветовал не забивать голову. В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).