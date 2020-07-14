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Маслов рассказал об автоголе в матче против «Сочи»

12:30
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
Павел Маслов. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Павел Маслов рассказал о том, как он забил в свои ворота в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Сочи» (0:1).

«Игрок «Сочи» пошел в атаку на правом фланге, прорвался и прострелил, — цитирует Маслова официальный сайт «Спартака». —  Я опекал соперника. Из-за рикошета мяч изменил направление. Я попытался его выбить, но вышло неудачно — срезал в свои ворота. Несчастный случай?

Назвать можно как угодно, но это в любом случае ошибка. Никто не стал акцентировать на этом внимание. Нечего тут говорить. Я и сам все отлично понимаю. Отец просто сказал, что такие эпизоды случались со многими, и посоветовал не забивать голову. В целом матч с «Сочи» получился неплохой. Да, неприятная ошибка, но она уже в прошлом".

20-летний Павел Маслов в текущем сезоне провел семь матчей за «Спартак» и 21 за «Спартак-2» (один гол).

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-07-14-pavel_maslov_sto_matchey_v_fnl_zakalili_i_moralno_i_fizicheski/

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