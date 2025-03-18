«Локомотив» поздравил хоккейную команду из Ярославля с завоеванием Кубка Континента

Футбольный «Локомотив» поздравил хоккеистов команды из Ярославля с завоеванием Кубка Континента.

«Лучшие! Поздравляем с историческим трофеем хоккейных братьев и желаем следом пополнить коллекцию Кубком Гагарина», — говорится в сообщении «Локомотива».

17 марта ярославцы дома обыграли «Адмирал» (4:1). С 98 очками в 66 матчах «Локомотив» гарантировал себе победу в регулярном чемпионате и выиграл Кубок Континента имени Виктора Тихонова.