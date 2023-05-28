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Сегодня, 10:53

Масалитин считает, что в РПЛ нужно менять подход к деньгам

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий ЦСКА и голландского «Витесса» Валерий Масалитин раскритиковал государственные корпорации, которые платят футболистам огромные деньги.

«В СССР была отличная система премиальных и ставок на зарплату. Пора возвращаться к этому или вводить потолок зарплат. Можно сделать ежемесячную премию — 2 миллиона рублей, а зарплату полмиллиона. Чтобы получить премию, тебе надо, если ты нападающий, забить определенное количество голов, не получать много желтых и красных карточек. По такой системе все будут равны и будут стараться добиваться успеха. Сейчас государственные компании платят бешеные деньги, но они платят, а футболисты берут. Если урезать зарплату в РПЛ, то они никуда не денутся. В европейских чемпионатах конкуренцию не выдержат, а деньги такие платить никто им не сможет. В этом плане и конкуренция возрастет в российском чемпионате. Как с бюджетом «Ростова» бороться с «Зенитом»? У Петербурга раз в 20 больше, поэтому здесь надо менять подход к деньгам», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подписал новое соглашение с клубом на ближайший сезон с опцией продления еще на один год. В СМИ появилась информация, что за год форвард заработает 120 миллионов рублей.

Источник: https://legalbet.ru/news/masalitin-esli-futbolistam-v-rpl-urezat-zarplatu-to-oni/
Валерий Масалитин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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