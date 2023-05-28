Масалитин считает, что в РПЛ нужно менять подход к деньгам

Бывший нападающий ЦСКА и голландского «Витесса» Валерий Масалитин раскритиковал государственные корпорации, которые платят футболистам огромные деньги.

«В СССР была отличная система премиальных и ставок на зарплату. Пора возвращаться к этому или вводить потолок зарплат. Можно сделать ежемесячную премию — 2 миллиона рублей, а зарплату полмиллиона. Чтобы получить премию, тебе надо, если ты нападающий, забить определенное количество голов, не получать много желтых и красных карточек. По такой системе все будут равны и будут стараться добиваться успеха. Сейчас государственные компании платят бешеные деньги, но они платят, а футболисты берут. Если урезать зарплату в РПЛ, то они никуда не денутся. В европейских чемпионатах конкуренцию не выдержат, а деньги такие платить никто им не сможет. В этом плане и конкуренция возрастет в российском чемпионате. Как с бюджетом «Ростова» бороться с «Зенитом»? У Петербурга раз в 20 больше, поэтому здесь надо менять подход к деньгам», — приводит слова Масалитина Legalbet.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба подписал новое соглашение с клубом на ближайший сезон с опцией продления еще на один год. В СМИ появилась информация, что за год форвард заработает 120 миллионов рублей.