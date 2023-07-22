Масалитин считает, что «Ахмат» может стать чемпионом России в сезоне-2023/24
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что «Ахмат» может стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне.
«У «Зенита» большие потери в составе. Кто может воспользоваться этим и вырвать чемпионство? Есть «Спартак», «Локомотив», «Динамо», «Ростов», «Краснодар», «Ахмат». Есть тот же ЦСКА, но у них свои проблемы. Я верю, что «Ахмат» может стать чемпионом? А почему нет вообще?! Они многим кровь попортят. Весна показала, что они конкурентоспособны. Есть команд восемь, которые могут претендовать на чемпионство. Сюрпризы обязательно будут!» — цитирует Масалитина Legalbet.
По итогам сезона-2022/23 «Ахмат» занял 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.
22 июля грозненская команда сыграет против «Крыльев Советов» в рамках первого тура нового сезона РПЛ. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1