Трошечкин об успехе «Ахмата» в прошлом сезоне: «Секретного ингредиента не существует»
Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин, который прошлый сезон провел в «Ахмате», в интервью «СЭ» объяснил, как клуб из Грозного добился рекордного для себя результата в сезоне 2022/2023.
— В чем же секрет Сергея Абуезидовича? За счет чего он добился такого успеха?
— Секретного ингредиента не существует. «Ахмат» — опытная команда, ребята знают, как играть. Мы плыли в одной лодке, все это и вылилось в такой результат.
Прошлый сезон «Ахмат», который возглавил Сергей Ташуев, закончил сезон на рекордном для себя 5-м месте турнирной таблицы РПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1
Новости