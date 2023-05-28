Масалитин раскритиковал армейцев после ничьей с «Краснодаром»
Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал армейскую команду за игру в матче 29-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0).
«Честно говоря, я вот второй день задаю вопрос — а что это было? Что это было вообще? На игру не похоже, в первом тайме вообще все провалено. Команда мало двигалась, мало контролировала мяч, ошибок куча. В первом тайме, может, первые пять минут побегали и все. Ошибка за ошибкой, даже в ситуации, когда мяч можно спокойно отдать, все равно идет ошибка. По настроению вроде хотели, но движения вообще не было. Защитники получают мяч, средняя линия стоит. Какие-то длинные передачи, какие-то непонятные решения. Вообще несвойственно. Если команда расстроилась после поражения от «Спартака», то было время, они должны удар держать. Ладно бы один, два, три. А тут вся команда! Во втором тайме после удаления более-менее пришли в себя. Но опять же, Федотов видел, что все выпадает, освежать надо было фланги, мяч не держится, ну, выпусти ты Кучаева пораньше, чтобы хоть что-то завязалось, или Облякова опусти, чтобы мяч начал разыгрываться», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».
ЦСКА сохранил за собой второе место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды после 29 туров 55 очков. «Спартак», который свой матч 29-го тура РПЛ также сыграл вничью с «Пари НН» (0:0), отстает на один балл.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
14
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9