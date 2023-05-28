Абаскаль рассказал о серьезном разговоре с дисквалифицированным Соболевым

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что у него был серьезный разговор с форвардом команды Александром Соболевым после удаления игрока в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

Соболев получил красную карточку за неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. После игры нападающего дисквалифицировали на 4 матча.

— Сегодня не хватало Соболева. Как долго вы общались с ним по итогам дерби? Понял ли вас Александр?

— После матча у него была операция. После нее он приехал на базу, извинился и поговорил со мной. Это был очень серьезный разговор. Я не из тех людей, которые в таких ситуация будут выбирать слова. Недопустимо такое количество матчей в сезоне, которые он пропустил из-за дисквалификаций. Он попросил прощения. Мы его поддерживаем, потому что уверены, что изменения произойдут. В первом случае Соболев вредит себе, но он вредит и команде.

Посмотрим, какие изменения произойдут. Что касается сегодняшнего матча, не сказал бы, что Соболева не хватало. Не считаю, что команда зависит от одного игрока. Мы играли разнообразно, создавали моменты разными способами. Я смотрю на тех, кто сегодня на поле. Нужно раньше забивать и открывать счет, чтобы не надеяться на стандарт на 90-й минуте, — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».