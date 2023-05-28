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Сегодня, 16:56

Абаскаль рассказал о серьезном разговоре с дисквалифицированным Соболевым

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль признался, что у него был серьезный разговор с форвардом команды Александром Соболевым после удаления игрока в матче 28-го тура против ЦСКА (2:1).

Соболев получил красную карточку за неприличный жест в адрес защитника армейцев Виллиана Роши. После игры нападающего дисквалифицировали на 4 матча.

— Сегодня не хватало Соболева. Как долго вы общались с ним по итогам дерби? Понял ли вас Александр?

— После матча у него была операция. После нее он приехал на базу, извинился и поговорил со мной. Это был очень серьезный разговор. Я не из тех людей, которые в таких ситуация будут выбирать слова. Недопустимо такое количество матчей в сезоне, которые он пропустил из-за дисквалификаций. Он попросил прощения. Мы его поддерживаем, потому что уверены, что изменения произойдут. В первом случае Соболев вредит себе, но он вредит и команде.

Посмотрим, какие изменения произойдут. Что касается сегодняшнего матча, не сказал бы, что Соболева не хватало. Не считаю, что команда зависит от одного игрока. Мы играли разнообразно, создавали моменты разными способами. Я смотрю на тех, кто сегодня на поле. Нужно раньше забивать и открывать счет, чтобы не надеяться на стандарт на 90-й минуте, — сказал Абаскаль.

«Спартак» с 54 очками занимает третье место в РПЛ, отставая от ЦСКА на одно очко. В последнем туре красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
14
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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