Масалитин предположил, с какими проблемами связана невнятная игра ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назвал ряд проблем армейского клуба, которые сказываются на игре и результатах команды.

«Основной проблемы нет. На вчерашний матч с «Оренбургом» я вообще не знаю, что повлияло, возможно, погода или поле, общее состояние команды. Вчера никакого движения не было, особенно впереди. Снова оборонялись. То, что сыграли вничью, это им в какой-то степени еще повезло. С чем это связно? Тут цепь такая — возможно, из-за того, что нет в воротах [Игоря] Акинфеева, команда себя немного не так чувствует сзади, травмы защитников, повреждение того же [Милана] Гайча, отъезд [Бактиера] Зайнутдинова в Турцию, никак не может набрать форму Чалов, от которого очень много зависит впереди. Отсюда такая невнятная игра», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В матче 6-го тура РПЛ, который прошел 25 августа, ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). На данный момент армейцы с 10 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.