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Сегодня, 15:37

Масалитин предположил, с какими проблемами связана невнятная игра ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин назвал ряд проблем армейского клуба, которые сказываются на игре и результатах команды.

«Основной проблемы нет. На вчерашний матч с «Оренбургом» я вообще не знаю, что повлияло, возможно, погода или поле, общее состояние команды. Вчера никакого движения не было, особенно впереди. Снова оборонялись. То, что сыграли вничью, это им в какой-то степени еще повезло. С чем это связно? Тут цепь такая — возможно, из-за того, что нет в воротах [Игоря] Акинфеева, команда себя немного не так чувствует сзади, травмы защитников, повреждение того же [Милана] Гайча, отъезд [Бактиера] Зайнутдинова в Турцию, никак не может набрать форму Чалов, от которого очень много зависит впереди. Отсюда такая невнятная игра», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В матче 6-го тура РПЛ, который прошел 25 августа, ЦСКА на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). На данный момент армейцы с 10 очками занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/26/21154226.shtml?updated
Валерий Масалитин
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
5
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
14
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
15
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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30 тур
25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 1 : 1
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 0 : 0
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 4
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
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Марат Быстров

Ахмат

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