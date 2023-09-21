Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:39

Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин от матча московской команды с «Динамо» в 9-м туре РПЛ.

«В обеих командах идет перестройка. Если у «Динамо» она более-менее подходит к концу, то Абаскаль пока к основному составу вообще не пришел. В каждом матче мы видим новые сочетания, новых футболистов. Отсюда невыразительная игра и результат. В «Спартаке» собраны квалифицированные игроки. Просто их надо поставить на свое место. В этом и заключается мастерство тренера. Сейчас взяли левоногого Бабича на место Джикии. А практика показывает, что два левоногих футболиста не могут играть в старте. Тем более Бабич забил уже два гола. Личка пришел в «Динамо» не так давно. Надо чуть-чуть потерпеть, хотя бы до зимней паузы. Так не бывает, чтобы пришел тренер и сразу все наладилось. Хотя моментами команда играет хорошо. Но сзади не так все гладко. И «Динамо», и «Спартак» непредсказуемы. Вот недавно вышли команды на кубок, красно-белые сразу оглушили «Динамо» своей агрессией, назабивали кучу голов. Кто на это рассчитывал?» — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005347499_masalitin_v_derbi_shansyi_ravnyie_i_dinamo_i_spartak_nepredskazuemyi
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
1
Читайте также
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Экс-игроку сборной России Марату Измайлову исполняется 41 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Булыкин считает, что «Спартак» будет небольшим фаворитом в матче против «Динамо»
Дюков о травме Литвинова: «В первый раз услышал, что у него есть какое-то повреждение»
Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»
Булыкин считает, что «Локомотиву» придется несладко в матче с «Зенитом»
Личка: «С «Зенитом» можно бороться, сейчас «Краснодар» это показывает»
Силкин: «Грядущий матч «Спартака» и «Динамо» — это типичное непредсказуемое дерби»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что «Спартак» будет небольшим фаворитом в матче против «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости