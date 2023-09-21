Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:05

Масалитин назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Футболисты-то качественные у «Локомотива». Весна показала, что они могут играть. Очень многое зависит от Дзюбы. Если весной он был в порядке, то как только не смог играть, нет результата. Были большие ожидания, но пока они не оправдываются. Хотя футболисты все остались, и была игра. А что касается «Зенита», он набирает ход, нашел свою игру. Он может действовать с двумя и даже тремя нападающими, после прихода Изидора. Понятно, что «Зенит» в предстоящем матче фаворит. Но «Локомотив» умеет удивлять. Рано ли делать выводы о работе Галактионова? Пока результат ни туда, ни сюда. И нет игры. Сзади большие проблемы. Надо искать варианты, поменять схему. Если она не работает, зачем в нее упираться? Нужен результат», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16:30 мск.

После 8 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — восьмой (12 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005347502_masalitin_zenit_v_predstoyaschem_matche_favorit_no_lokomotiv_umeet_udivlyat
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
3
Читайте также
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Россия еще не выплатила взнос ВАДА за 2023 год
Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев
Минспорта отказалось платить ежегодный взнос в бюджет WADA размером $1,2 млн
На Украине прогремели взрывы после атаки ВСУ на Крым
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 9-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Спартак» — «Динамо» и другие матчи
Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»
Булыкин считает, что «Спартак» будет небольшим фаворитом в матче против «Динамо»
Дюков о травме Литвинова: «В первый раз услышал, что у него есть какое-то повреждение»
Дюков о товарищеских матчах сборной России: «Важно, что они состоялись. Хорошая возможность проверить себя»
Булыкин считает, что у Дзюбы реваншистские настроения перед матчем с «Зенитом»
Булыкин считает, что «Локомотиву» придется несладко в матче с «Зенитом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

Башич считает, что Джеко был бы лучшим нападающим РПЛ в любой команде
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 7
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 6 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости