Масалитин назвал «Зенит» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Зенит» — «Локомотив» в рамках 9-го тура РПЛ.

«Футболисты-то качественные у «Локомотива». Весна показала, что они могут играть. Очень многое зависит от Дзюбы. Если весной он был в порядке, то как только не смог играть, нет результата. Были большие ожидания, но пока они не оправдываются. Хотя футболисты все остались, и была игра. А что касается «Зенита», он набирает ход, нашел свою игру. Он может действовать с двумя и даже тремя нападающими, после прихода Изидора. Понятно, что «Зенит» в предстоящем матче фаворит. Но «Локомотив» умеет удивлять. Рано ли делать выводы о работе Галактионова? Пока результат ни туда, ни сюда. И нет игры. Сзади большие проблемы. Надо искать варианты, поменять схему. Если она не работает, зачем в нее упираться? Нужен результат», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 24 сентября. Начало — в 16:30 мск.

После 8 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. «Локомотив» — восьмой (12 очков).