Булыкин считает, что «Спартак» будет небольшим фаворитом в матче против «Динамо»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, где бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«Спартак» сейчас в хорошем психологическом настроении и будет играть дома, поэтому он небольшим фаворитом в матче с «Динамо». Но дерби на то и дерби, что результат может быть непредсказуем. «Динамо» иногда показывает хорошую игру и если настроится на этот матч, то может показать хороший результат. Все будет зависеть только от них. Думаю, увидим много голов и победу одной из команд. Считаю, что ничьей здесь не будет. Я, конечно, буду болеть за «Динамо», но никто не сможет сказать, как сложится матч», — приводит Betonmobile.ru слова Булыкина.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.