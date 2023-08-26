Масалитин ответил, сможет ли ЦСКА бороться за чемпионство в РПЛ

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин считает, что игроки армейцев Федор Чалов и Иван Обляков на данный момент выполняют несвойственные им роли на поле.

«Это все-таки не позиция [Федора] Чалова, когда он играет слева вингера или в середине чуть ниже. Мы привыкли, что Чалов играет впереди и максимально приносит пользу клубу. Вернулся [Иван] Обляков, его снова поставили на проблемное место левого латераля, и он бороздит бровку, пока не в состоянии ничего созидать. В прошлом году его поставили играть правого перевернутого вингера, и он максимально раскрылся и максимально дал пользы ЦСКА. Это его позиция, а на это место приглашен Давила. Вообще непонятно. Игрок сборной, который претендовал на лучшего игрока ЦСКА, раскрылся Обляков, а его убирают, и на это место покупают иностранца. Честно говоря, вопросы вызывает. На сегодняшний день мы видим, что команда выглядит не лучшим образом. Сможет ЦСКА в дальнейшем претендовать на чемпионство? Мы видим, что все теряют очки. Все команды, которые претендуют, уже потеряли очки. Явного лидера нет», — приводит «Газета.Ru» слова Масалитина.

На данный момент армейцы с 10 очками занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. В 7-м туре ЦСКА сыграет против «Зенита». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени.