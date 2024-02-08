Мартинс рассказал, за счет чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в мартовском матче РПЛ

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» поделился мыслями, за счет чего красно-белые могут обыграть «Зенит» в 19-м туре РПЛ.

— Если мы будем едины, если каждый футболист команды выложится на все сто процентов, если нам будет сопутствовать удача, мы сможем прервать эту серию. Мы победили в кубковом матче в прошлом сезоне и хотим победить снова в марте, — сказал Мартинс.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19 тура РПЛ пройдет 2 марта на «Газпром Арене». В последний раз москвичи выигрывали у «Зенита» в гостях в аме 2012 года (3:2).