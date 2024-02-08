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Виталий Дьяков: «Не думаю, что Джикии было бы сложно жить в Трабзоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Сивасспора» Виталий Дьяков прокомментировал возможный переход Георгия Джикии из «Спартака» в «Трабзонспор».

Издание 61Saat сообщило, что турецкий клуб начал переговоры с представителем 30-летнего защитника.

«У нас слишком часто вбрасывается информация, которая на 90 процентов не соответствует действительности. Джикии сейчас нужна игровая практика. У него осталось полгода контракта. Писали, что у него была возможность уйти в аренду в «Ростов». Если останется Абаскаль, думаю, что Джикию не продлят. Из них двоих остаться может только один.

Трабзон — относительно нормальный город. Портовый, конечно. Не Москва. Но Джикия играл не только в Москве, но и в Перми. Не думаю, что Джикии было бы сложно жить в Трабзоне», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает летом 2024 года. Его переход в турецкий клуб может состояться летом, когда он станет свободным агентом.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК Трабзонспор
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5
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