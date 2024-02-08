Мартинс сожалеет, что никогда не видел полным спартаковский стадион

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» выразил сожаление, что ни разу не видел полным «Открытие Арену» (с 1 января 2024 года — «Лукойл Арену»).

— С момента моего прихода в команду я никогда не видел наш стадион полным... Ребята, что играют здесь дольше, рассказывали, что это невероятно круто. Однажды я прочувствовал подобные эмоции — в Лужниках на финале Кубка России. Это было какое-то сумасшествие! Думаю, на данный момент это самая эмоциональная игра в моей карьере. Почти весь стадион был в наших цветах и поддерживал «Спартак». Надеюсь когда-нибудь увидеть такое же и на арене в Тушине, — сказал Мартинс.

Активные болельщики «Спартака» в январе 2022 года объявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах и на всех аренах в знак протеста против принятия закона о паспорте болельщика (Fan ID). С тех пор красно-белые ни разу не собирали аншлага на своем стадионе.