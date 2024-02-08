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8 февраля, 08:30

Мартинс сожалеет, что никогда не видел полным спартаковский стадион

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Игроки «Спартака» на «Открытие Арене».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в интервью «СЭ» выразил сожаление, что ни разу не видел полным «Открытие Арену» (с 1 января 2024 года — «Лукойл Арену»).

— С момента моего прихода в команду я никогда не видел наш стадион полным... Ребята, что играют здесь дольше, рассказывали, что это невероятно круто. Однажды я прочувствовал подобные эмоции — в Лужниках на финале Кубка России. Это было какое-то сумасшествие! Думаю, на данный момент это самая эмоциональная игра в моей карьере. Почти весь стадион был в наших цветах и поддерживал «Спартак». Надеюсь когда-нибудь увидеть такое же и на арене в Тушине, — сказал Мартинс.

Кристофер Мартинс и&nbsp;Квинси Промес. Кристофер Мартинс: «Почему не сбежал в 2022-м? Если спешить, можно было совершить бездумный поступок»

Активные болельщики «Спартака» в январе 2022 года объявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах и на всех аренах в знак протеста против принятия закона о паспорте болельщика (Fan ID). С тех пор красно-белые ни разу не собирали аншлага на своем стадионе.

ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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Мартинс объяснил, почему не уехал из России весной 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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