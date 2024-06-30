Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Якубко: «Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ»

Якубко рассказал об интересе к российскому хоккею
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко рассказал «СЭ» об интересе к хоккею.

«Регулярно слежу за хоккеем. После футбола начал играть в хоккей. Начинал учиться с детьми, сейчас выхожу три-четыре раза в неделю на лед. Могу даже с хоккеистами поиграть. Я очень этим заинтересовался. Мой сосед играет в ярославском «Локомотиве». Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ. У меня друзья из Магнитогорска и Челябинска, которые являются одними из лучших хоккейных регионов России», — сказал Якубко «СЭ».

Также экс-нападающий «Амкара» и «Динамо» рассказал об общении с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.

«Не сказал бы, что мы с Малкиным — приятели, скорее знакомые. Мои друзья с ним очень близки. Но если есть возможность где-то встретиться, мы пообщаемся. Не сказал бы, что мы прям друганы, но знаем друг-друга. Когда был чемпионат мира в Словакии, пацаны хотели сходить в ресторан, я немного помог», — добавил Якубко.

В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.

Евгений Малкин
Мартин Якубко
КХЛ
0
Читайте также
Даку принес извинения за свой поступок на Евро-2024
Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA перед Уимблдоном
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Спартак» продает Бонгонда в суперклуб Испании, «Зенит» сманивает Соболева деньгами. Главные трансферные слухи РПЛ за 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Якубко: «Не понимаю Вернблума. Я бы никогда не сказал подобное»
Российские дзюдоисты бойкотируют Олимпиаду. Это реакция на решение комиссии по допуску
Российские дзюдоисты не примут участия в Олимпиаде-2024
«Мерзкое и необоснованное решение». Серебряного призера Олимпиады не пускают в Париж
Соблюдайте вашу конституцию. МОК превратил отбор россиян и белорусов по своим же критериям в «черный ящик»
В МОК заявили, что атлеты с нейтральным статусом получат на Олимпиаде материальную поддержку
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Смолов прокомментировал первый гол за «Краснодар» после возвращения в клуб

Якубко: «Не понимаю Вернблума. Я бы никогда не сказал подобное»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости