Якубко: «Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ»
Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко рассказал «СЭ» об интересе к хоккею.
«Регулярно слежу за хоккеем. После футбола начал играть в хоккей. Начинал учиться с детьми, сейчас выхожу три-четыре раза в неделю на лед. Могу даже с хоккеистами поиграть. Я очень этим заинтересовался. Мой сосед играет в ярославском «Локомотиве». Не было бы так сложно летать в Россию, я бы точно сходил на КХЛ. У меня друзья из Магнитогорска и Челябинска, которые являются одними из лучших хоккейных регионов России», — сказал Якубко «СЭ».
Также экс-нападающий «Амкара» и «Динамо» рассказал об общении с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным.
«Не сказал бы, что мы с Малкиным — приятели, скорее знакомые. Мои друзья с ним очень близки. Но если есть возможность где-то встретиться, мы пообщаемся. Не сказал бы, что мы прям друганы, но знаем друг-друга. Когда был чемпионат мира в Словакии, пацаны хотели сходить в ресторан, я немного помог», — добавил Якубко.
В феврале 2024 года международная федерация продлила отстранение сборных России и Белоруссии от всех соревнований на сезон-2024/25.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -