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Якубко: «Не понимаю Вернблума. Я бы никогда не сказал подобное»

Якубко отреагировал на слова Вернблума о России
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова экс-полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. В мае швед извинился перед болельщиками за то, что выступал в России.

«Все, кто меня знают, понимают, что я бы никогда не сказал подобное. Я прожил в России почти девять лет. И российскому чемпионату я благодарен за то, что я мог там играть. В те времена я себя там очень хорошо чувствовал. У меня там много друзей. Я не политик и не буду говорить плохо про Россию, потому что я хорошо себя тогда там чувствовал. И ко мне хорошо относились все время. Вернблума я не понимаю. Это его мнение. Думаю, что не надо было так говорить», — сказал Якубко «СЭ».

37-летний Вернблум защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он отыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года. Помимо ЦСКА он выступал за ПАОК, шведский «Гетеборг» и «АЗ Алкмар».

Мартин Якубко
Понтус Вернблум
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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