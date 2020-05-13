Экс-форвард сборной Словакии Мартин Якубко?, игравший в России за «Сатурн», «Химки», «Москва», «Динамо» и «Амкар», в интервью «Известиям» рассказал о своем отношении к главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Они вместе работали в пермском клубе.

— Вы работали со Станиславом Черчесовым. Недавно он продлил контракт со сборной России до конца 2022 года. Ожидали, что ему удастся стать одним из самых стабильных тренеров в истории национальной команды?

— Всегда говорил и буду говорить, что он классный футболист, сильный тренер. Черчесов — конфликтный человек. Многие игроки его не понимают, не любят — это тоже факт. Потому что он жесткий и специфический человек, который ни перед кем не будет склоняться. Черчесов хочет донести до игроков свое мнение, свои планы. Конечно, не всем футболистам, особенно взрослым, это нравится. Кроме того, вокруг него очень сильная команда — его тренерский штаб. Люди, которых он собрал, классно дополняют друг друга. Они топовые профессионалы.