Источник: «Марсель» проявляет интерес к Чалову
«Марсель» проявляет интерес к нападающему ЦСКА Федору Чалову, сообщает Le Petit OM.
По данным источника, в ближайшее время провансальцы могут сделать армейцам предложение о трансфере игрока.
Ранее турецкое издание Fanatik сообщало, что Чалов согласился перейти в «Галатасарай». Помимо этого, известный инсайдер Фабрицио Романо заявлял об интересе к игроку со стороны «Фенербахче».
25-летний россиянин в прошлом сезоне провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач. Контракт Чалова с московским клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
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