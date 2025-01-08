Агент Мулуа: «Ведем переговоры с российскими клубами»

Анис Эль-Мехди, агент марокканского нападающего «ФЮС» Аюба Мулуа, заявил, что его клиент может продолжить карьеру в России.

«Аюб может приехать в Россию этой зимой, сейчас ведутся переговоры. Клубы назвать не могу», — приводит слова агента «РБ Спорт».