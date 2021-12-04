Гендиректор «Локомотива» Леонченко извинился перед журналистами за действия охраны
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко принес извинения журналистам за действия охранников, которые не пропускал работников СМИ к председателю совета директоров Александру Плутнику.
— Охрана не дала журналистам подойти к Александру Плутнику, грозилась вынести за ноги, что это было?
— Примите мои извинения за это некорректное высказывание. Таких быть не должно.
— Вы обещали какую-то реакцию от клуба на происходящее, когда оно будет?
— Совсем скоро подведем все итоги. Поговорим обо всем позже. Мы с болельщиками всегда на связи, — сказал Леонченко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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