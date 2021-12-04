Гендиректор «Локомотива» Леонченко извинился перед журналистами за действия охраны

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко принес извинения журналистам за действия охранников, которые не пропускал работников СМИ к председателю совета директоров Александру Плутнику.

— Охрана не дала журналистам подойти к Александру Плутнику, грозилась вынести за ноги, что это было?

— Примите мои извинения за это некорректное высказывание. Таких быть не должно.

— Вы обещали какую-то реакцию от клуба на происходящее, когда оно будет?

— Совсем скоро подведем все итоги. Поговорим обо всем позже. Мы с болельщиками всегда на связи, — сказал Леонченко.