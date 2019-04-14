15:35 | Футбол — РПЛ

Марков в концовке матча с "Краснодаром" вывел "Динамо" вперед

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"Динамо" открыло счет в матче 23-го тура чемпионата России с "Краснодаром".

На 77-й минуте встречи Жоаузинью подал угловой, а Евгений Марков замкнул удар головой.

Динамо - Краснодар

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 23-й тур. "Ростов" – "Спартак" и другие игры
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