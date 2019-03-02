Марко Трабукки: "В мою компетенцию не входит обсуждение перспектив Федотова"

Футбольный агент Марко Трабукки в интервью "СЭ" рассказал о войне компроматов, в центре которой он оказался. Он отметил, что в его компетенцую не входит вопрос по смене главного тренера.

– В четверг вы стали героем российского спортивного интернета, и приятного в этом мало.

– Понятно, что на меня удобно все валить – почти 20 лет в профессии, и сплетни-обвинения без доказательств меня близко не трогают. Но готов, поскольку дорога репутация, ответить на любые претензии в свой адрес.

– Первое – инсайд о том, что вы намерены поменять Федотова на итальянца Нунцио Дзаветьери.

– На фоне чего делаются такие предположения? Хотел бы сказать, что в четверг сразу после выхода новости я позвонил главному редактору сайта "Р-Спорт", высказал удивление. Не думал, что такое серьезное СМИ опустится до уровня дешевой желтой прессы. Мне кажется, что под формулировкой "по данным нашего источника", можно писать любой бред.

Понятно, что в бизнесе много интересов – любой агент футболиста, которого не взяли в команду, способен стать источником, чтобы полить меня или кого угодно.

– Но это серьезная тема – ваша позиция по будущему Федотова. Как к нему относитесь, что о нем думаете?

– Команда до возобновления чемпионата шла десятой, и в мою компетенцию не входит обсуждение перспектив Федотова, его работы и, тем более, увольнения. Важно, что у него есть опция автоматического продления контракта на один год, если команда достигнет определенного, вполне реального для "Оренбурга", места. Говорю это для тех, кто, не зная фактуры, отправляет болтовню в прессу. К сожалению, ряд российских СМИ в этом смысле стали менее профессиональными. Я не представляю, чтобы в серьезных европейских изданиях будут цитировать источник, который скажет, что кто-то планирует уволить главного тренера.

– Вы считаете, что на Западе такое невозможно?

– Конечно, нет. Должны быть факты. (Сергей Егоров)

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