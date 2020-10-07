Марко Николич: «Чорлука получил травму, так что Райкович появится на поле»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о защитниках команды.

— У нас центральный защитник Чорлука, но его контракт заканчивается, — сказал Николич в эфире телеканала «Матч ТВ». — На этой позиции молодой Мурило. Мы купили Лысцова, воспитанника клуба, и Райковича, который был свободным агентом. Они очень хорошие для атмосферы в клубе и качественные. Это для меня важно. К сожалению, Чорлука получил травму, так что Райкович появится на поле. Всем новым игрокам необходимо время на подготовку. У нас не было времени на это.