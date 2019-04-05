Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио тренируется по индивидуальной программе, сообщает официальный Твиттер сине-бело-голубых. Питерцы готовятся к матчу 22-го тура чемпионата России против "Локомотива".

Сегодня, 5 апреля, главный тренер Сергей Семак рассказал, что Маркизио может вернуться в общую группу в апреле.

"Зенит" с 44 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на второй строчке.

"Локомотив" – "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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