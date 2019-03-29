Геннадий Орлов: "Маркизио может завершить карьеру, если ему сделают операцию"

Комментатор Геннадий Орлов в своем видеоблоге на YouTube рассказал, почему итальянский полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио не выходит на поле.

– Почему Маркизио не появляется даже на скамейке запасных? Это уникальная история. В последнее время он приезжает на базу в 9 утра – делает физиотерапию и свободен. Поехав в один из перерывов в Италия и встретившись со своими врачами, которые постоянно его наблюдали в "Ювентусе", они сказали ему: "Клаудио, у тебя хрящ какой-то растет – не так, как надо и не в ту сторону. Тебе сейчас лучше активно не заниматься, посмотреть, что будет дальше. Он с этими словами приехал из Италии. Ему сказали – выполняй волю врачей. Вот он сейчас и прибывает в таком состоянии.

Но самое удивительное, что я узнал – если он будет делать операцию, то вообще играть больше не сможет. Операция сложная. Но он же подписан на два года. То есть, должен отыграть еще один сезон за "Зенит". Это говорит о том, что насколько тщательно нужно проводить селекционную работу. Как важно понять – здоров человек или нет, – сказал Орлов.

В последний раз Клаудио Маркизио выходил на поле в матче Лиги Европы с "Фенербахче". Итальянец отыграл 5 минут.