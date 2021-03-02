Бабаев ответил на вопросы про Акинфеева, Дзагоева, Гайча и других футболистов ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев провел встречу в видеоформате с болельщиками клуба из регионов России, информирует Telegram-канал «ЦВБП-медиа».

Он отметил, что в клубе хотели взять на тренировочный сбор экс-вратаря команды Сергея Чепчугова, чтобы поддержать бывшего футболиста. Бабаев подчеркнул, что клуб находится с ним на связи.

Говоря о травмированных, Бабаев сообщил, что голкипер Игорь Акинфеев будет готов сыграть в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Полузащитник Алан Дзагоев пропустит из-за повреждения две недели.

Возвращаясь к теме трансферов, Бабаев заверил, что полузащитники Кристиян Бистрович и Яка Бийол, которые выступают на правах аренды за «Касымпашу» и «Ганновер» соответственно, имеют шанс вернуться в московский клуб.

Отдельной темой для беседы стал трансфер нападающего Адольфо Гайча. Бабаев признал, что клуб не в свойственной манере вел переговоры по игроку, «почти вслепую». Сейчас аргентинца пришлось отдать в аренду в итальянский «Беневенто», хотя, по мнению Бабаева, серия А является не лучшим вариантом для игрока. Однако генеральный директор ЦСКА отметил, что у футболиста большой потенциал.