Мариу Фернандес – о голевом пасе: "Я сыграл не по-бразильски, а по-русски"

Защитник ЦСКА Мариу Фернандес прокомментировал победу над "Рубином" (1:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Игрок сборной России стал автором эффектного голевого паса на Федора Чалова.

– Это очень важный результат для нас, – цитирует официальный сайт ЦСКА Фернандеса. – Действительно, здесь всегда крайне сложно играть, и тем более на победу. Честно говоря, не помню, когда мы выигрывали на этом стадионе. Это еще раз подтверждает, насколько тяжело всем приходится в Казани.

– В первые 15-20 минут игра была равной, но затем армейцы захватили преимущество…

– Это правда, соперник играл дома, его вдохновляла поддержка трибун. Мы смогли сдержать этот натиск и развернуть игру: стали создавать больше моментов, чем "Рубин", и в итоге начали доминировать на поле. Не припомню, чтобы казанцы как-то серьезно угрожали нашим воротам в первом тайме. Мы были лучше и в целом победили по праву.

– Гол получился просто шедевральным. Это был кусочек бразильского футбола в вашем исполнении?

– Я сыграл не по-бразильски, а по-русски (улыбается). Влашич отдал мне передачу, соперник находился рядом, я решил принять мяч на грудь и сделал первое движение: перебросил защитника, а потом продолжал совершать касания, поскольку видел, куда открывается Чалов. Хотел бы в первую очередь отметить Федю. Прекрасное открывание и великолепный удар!