Мантуан: «Анюков для меня — пример на позиции правого защитника»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о тренировках с Александром Анюковым по игре на позиции правого защитника.

«Безусловно, Анюков для меня — пример на этой позиции. Я прекрасно знаю, что он оставил яркий след в истории «Зенита» и сборной России. У нас очень хорошие отношения с ним, мы постоянно что-то обсуждаем. Если я допускаю ошибку, он всегда подойдет и подскажет, что я сделал не так. Если у меня сомнения, я могу подойти и посоветоваться с ним. После матча мы часто смотрим нарезку из игры с моими действиями, мы с ним регулярно в диалоге», — сказал Мантуан в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Мантуан выступает за «Зенит» с лета 2022 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2024/25 на счету Мантуана 38 матчей во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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