Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Мантуан назвал конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Камила Абдурахманова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о конкурентах петербургской команды за чемпионство в нынешнем сезоне.

— После первой половины сезона вы идете с «Краснодаром» ноздря в ноздрю. Удивили ли тебя «быки» в этом сезоне?

— Нет, они продолжают показывать свой футбол, который демонстрировали еще в прошлом году. Это квалифицированная команда, которая усилилась перед новым сезоном. «Краснодар» — сложный соперник, и будет для нас таким до самого финала чемпионата. Но не только он, а еще и «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА. Это те команды, которые будут бороться с нами за золото.

— Почему в прошлом сезоне «Зениту» пришлось тяжело и конкуренция была до последнего тура?

— Послушайте, поймите, каждый сезон для всех команд — серьезная работа. Тем более для чемпиона, было действительно очень трудно. Думаю, конкуренты сильно усложнили нам жизнь — мы теряли очки, которых раньше не теряли, из-за недостатка концентрации. Есть другие команды, которые очень сильны. Мы знаем: будет тяжело, знаем о нашем качестве, о наших игроках. Поэтому, если будем делать все четко и уверенно, мы и наши болельщики не будем так страдать или переживать, как в прошлом году, — приводит слова Мантуана Metaratings.ru

На зимнюю паузу в РПЛ после 18 туров «Зенит» ушел на втором месте при равенстве очков с «Краснодаром». Петербуржцы уступают южанам лишь по дополнительному показателю — поражению в очном матче (0:2) в первой части сезона.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Зенит
Густаво Мантуан
Читайте также
Белый дом обвинил Трампа в приказе остановить работу правительства
Автомобиль насмерть сбил тигра на дороге в Хабаровском крае
Лучшего футбольного судью посадили на шесть лет, тренера сборной чуть не расстреляли. Как в Китае борются с коррупцией
Синхронная осечка лидеров, Шипачев – король ассистов, а «Зеленое дерби» - за Казанью. Что произошло в КХЛ 18 декабря
Reuters сообщило о намерении Великобритании предоставить ВСУ новый пакет помощи
Биография Владислава Дикиджи: карьера и жизнь российского фигуриста
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ташуев: «Хотим, чтобы российский футбол вернулся на международную арену, как наши пловцы — приехали и выиграли шесть золотых медалей»

Мантуан назвал Семака лучшим тренером, с которым он работал
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости