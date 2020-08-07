Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи»
17:23
Защитник Эмануэль Маммана проведет сезон-2020/21 в «Сочи». Как сообщает официальный сайт «Зенита», чемпионы России сдали аргентинца в аренду до конца сезона.
Маммана перешел в «Зенит» в июне 2017 года. В составе сине-бело-голубых аргентинец провел 41 матч, дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-08-07-emanuel-mammana-provedet-sezon-v-sochi.htm
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