РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Маммана перешел из «Зенита» в «Сочи»

17:23
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Зенит»
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Защитник Эмануэль Маммана проведет сезон-2020/21 в «Сочи». Как сообщает официальный сайт «Зенита», чемпионы России сдали аргентинца в аренду до конца сезона.

Маммана перешел в «Зенит» в июне 2017 года. В составе сине-бело-голубых аргентинец провел 41 матч, дважды стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-07-emanuel-mammana-provedet-sezon-v-sochi.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир