Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»
15:04
Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев сыграет в стартовом составе в товарищеском матче против «Краснодара», сообщает официальный Twitter клуба.
Состав «Ростова» на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут ?— Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019
Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте ? pic.twitter.com/D7NvqahmEh
Таким образом, футболист проведет первый матч за «Ростов». После выхода из тюрьмы он подписал контракт с клубом, но выйти на поле в официальном матче сможет только после зимнего перерыва. Предыдущим его клубом был именно «Краснодар».
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