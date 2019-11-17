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Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»

15:04

Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев сыграет в стартовом составе в товарищеском матче против «Краснодара», сообщает официальный Twitter клуба.

Таким образом, футболист проведет первый матч за «Ростов». После выхода из тюрьмы он подписал контракт с клубом, но выйти на поле в официальном матче сможет только после зимнего перерыва. Предыдущим его клубом был именно «Краснодар».

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