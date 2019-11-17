Мамаев выйдет в стартовом составе «Ростова» на товарищеский матч с «Краснодаром»

Новичок «Ростова» полузащитник Павел Мамаев сыграет в стартовом составе в товарищеском матче против «Краснодара», сообщает официальный Twitter клуба.

Состав «Ростова» на матч в Краснодаре. Павел Мамаев сыграет с первых минут ?



Текстовая трансляция матча будет доступна в наших соцсетях и на официальном сайте ? pic.twitter.com/D7NvqahmEh — Football Club Rostov (@rostovfc) November 17, 2019

Таким образом, футболист проведет первый матч за «Ростов». После выхода из тюрьмы он подписал контракт с клубом, но выйти на поле в официальном матче сможет только после зимнего перерыва. Предыдущим его клубом был именно «Краснодар».