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Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда на следующей неделе

16:37
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото "СЭ"
Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев. Фото "СЭ"
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Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, сообщил «СЭ», что уже на следующей неделе будет подана кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по его подзащитному и остальным фигурантам нашумевшего дела — Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также другу футболистов Александру Протасовицкому.

— Собираемся подавать дополнительную кассационную жалобу, в ближайшее время это сделаем, — заявил адвокат. — Возможно, уже на следующей неделе. Все уже готово и согласовано с адвокатами остальных фигурантов дела. Думаю, что она будет рассмотрена не ранее декабря месяца.

В августе этого года три фигуранта о драках в центре Москвы в лице Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого были оправданы по «хулиганской» 213-й статье. А приговор Александра Кокорина был оставлен без изменений. (Севастиан Терлецкий)

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