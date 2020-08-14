Мать арбитра Казарцева потребовала извинений от комментатора «Матч ТВ». Он пока не ответил

Зинаида Александровна, мать арбитра Василия Казарцева, потребовала комментатора Александра Шмурнова принести извинения ее сыну за то, что тот назвал его негодяем. В первом туре Тинькофф-РПЛ во время матча «Спартак» — «Сочи» (2:2) Казарцев показал желтую карточку Александру Соболеву, который после гола снял футболку и показал майку с портретом недавно умершей матери.

— Я тут Шмурнову написала письмо, — цитирует «Фонтанка» Зинаиду Ивановну. — Он после того, как Василий дал желтую карточку Соболеву, на всю страну объявил: «Я ему руки никогда не подам. Это не бездушный формализм, это подлость. Так поступают только негодяи». После этого я не могла сдержаться и написала ему. А после матча Вася сразу поехал к нам в Поворино. И вот на пути к нам он вышел в эфир «Матч ТВ» с Денисом Казанским и четко ответил на вопрос по Соболеву. Что прежде, чем дать Саше желтую карточку, он сказал: «Саша, я приношу тебе искренние соболезнования, но, извини меня, это моя работа. Я должен показать тебе желтую карточку». А Соболев ему в ответ сказал: «Никаких вопросов к вам нет». Все было сделано корректно и тактично. А Шмурнов раздул на всю страну, какой он подлец и негодяй.

Я сначала нашла его телефон, позвонила, чтобы уточнить, его ли это номер. После этого я написала ему на электронную почту письмо: «К вам обращается мама футбольного арбитра Василия Казарцева. Недавно в эфире на всю страну вы назвали моего сына подлецом и негодяем. А сами не разобрались в том, что произошло, и очернили человека. Уничтожить репутацию другого человека для вас, для работников СМИ, легко. А оправдать, восстановить его доброе имя, тут уже вы не мастера. Этим заявлением в эфире вы прежде всего оскорбили меня как его мать, которая достойно воспитала своих детей». Если вы себя считаете человеком чести, если в вас жива еще совесть, если вы не растеряли чувство человеческого достоинства, то найдите в себе мужество и точно так же публично с экрана телевизора на всю страну скажите, что вы были не правы, принесите свои извинения. И он мне прислал сразу ответ: «Здравствуйте, я вас услышал и понял. Я вам обязательно отвечу». Но до сих пор мне ничего так и не ответил.