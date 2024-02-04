Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, как проходят учебно-тренировочные сборы в Турции.

— Как переносят нагрузки молодые и ветераны?

— Скажу честно: на первый сбор ветераны приехали более подготовленными, чем молодые игроки. Более опытные понимают, что должны отрабатывать контракт, проявлять себя, а юные думают: я в первой команде, значит, очень хороший футболист, почти чемпион мира. Это трагедия для молодых — считать, что автоматически получат место в составе. Может, так говорит агент, но это не так. Будешь сидеть со мной на скамейке запасных и смотреть футбол, — сказал Личка.